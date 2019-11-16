Есть первая сверхцель в краудфандинг-кампании!

Спасибо, дорогие друзья!

Меньше, чем за сутки, вы преодолели не только начальную цель в полмиллиона рублей в нашем краудфандинг-предзаказе, но и разблокировали первую сверхцель! Теперь каждый участник кампании вместе с журналами бесплатно получит книжную закладку.

Закладка двухсторонняя, размерами 5×20 см с иллюстрациями Александра Ремизова. Вот так она выглядела в прошлом году. В этом году мы улучшим качество и представим новый дизайн.

Скорее всего, мы доставим все бонусы вместе с первым спецвыпуском (то есть в феврале или мае 2020-го, в зависимости от выбранных вами номеров).

До второй сверхцели — набора красивых наклеек — осталось совсем немного. Попробуем её разблокировать за выходные?