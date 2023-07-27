«Есть только один способ остановить гибель планеты» — вышел трейлер фильма «Чувства Анны»

Вышел трейлер российского фантастического черно-белого фильма «Чувства Анны».
По сюжету в мире бушует смертельный вирус, а люди хотят колонизировать Марс. В центре внимания Анна, которая работает на кондитерской фабрике, пока однажды не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Однако никто ей не верит.
Режиссером выступает Анна Меликян, известная по «Нежности» и «Русалке». А главную роль исполняет Анна Михалкова.
Премьера состоится этой осенью.
Трейлер
Постер
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Редактор
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Александр Ремизов
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