«Есть только один способ остановить гибель планеты» — вышел трейлер фильма «Чувства Анны»

Вышел трейлер российского фантастического черно-белого фильма «Чувства Анны».

По сюжету в мире бушует смертельный вирус, а люди хотят колонизировать Марс. В центре внимания Анна, которая работает на кондитерской фабрике, пока однажды не начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Однако никто ей не верит.

Режиссером выступает Анна Меликян, известная по «Нежности» и «Русалке». А главную роль исполняет Анна Михалкова.

Премьера состоится этой осенью.

Трейлер

Постер