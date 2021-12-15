Это не учебная тревога! Ubisoft анонсировала ремейк Splinter Cell

Ubisoft неожиданно анонсировала ремейк классической Splinter Cell и поделилась некоторыми подробностями о грядущем тайтле.

Напомним, последняя часть во франшизе вышла примерно 8 лет назад — в 2013 году.

Производство игры на ранней стадии, в ее основу ляжет движок Snowdrop, на котором сейчас делают Avatar: Frontiers of Pandora и проект во вселенной Star Wars.

Над ремейком работаю многие ветераны серии. Сама обновленная Splinter Cell останется линейной, никакого открытого мира не будет.

Разработчики подчеркнули, что игру делают с нуля, стараясь при этом сохранить дух оригинального тайтла. Также они рассчитывают, что проект станет прочной основой для развития франшизы в будущем.

У ремейка Splinter Cell нет даты релиза, но вряд ли он выйдет в ближайшие годы.