Творческий директор и моушн-дизайнер Данил Криворучко у себя на канале в Telegram поделился радостной новостью для всех поклонников романа Питера Уоттса «Ложная слепота». Фан-проект — эдакая 3D-короткометражка со множеством концептов — постепенно движется к завершению, и недавно его отправили на озвучание.

Звуковым сопровождением займётся команда Echoic Audio из Великобритании (получили награды Los Angeles Film Awards за лучший саундтрек и Athens Short Film Festival за лучшее музыкальное сопровождение). Поскольку проект некоммерческий, то неизвестно, когда именно работа подойдёт к концу.

Кроме того, Данил приложил несколько концептов и ответил на ряд «скопившихся вопросов» о проекте.

По словам моушн-дизайнера, всё началось с неких разногласий между издательством и Уоттсом. Фантаст выложил текст книги в свободный доступ, где любой желающий мог заплатить любую сумму.

Так как книга мне очень понравилась, я решил отправить среднюю амазоновскую стоимость в фонд поддержки котов Уоттса. 🙂 К моему восторгу, Питер не поленился зайти на мой сайт, узнав адрес из мейла, к которому был привязан мой Paypal, и написать ответное письмо с благодарностью и какими-то комментами к моим проектам. Я тогда решил, что для такого классного человека тоже надо не полениться и сделать несколько стайл-фреймов в галерею на его сайте. Идея понравилась нескольким моим друзьям и постепенно все превратилось в то, что сейчас есть (а на те первые стайл-фреймы мне сейчас больно смотреть).

Криворучко также рассказал, что Уоттс помогает энтузиастам в работе над проектом. Точно не с точки зрения критики — дизайнер подчёркивает, что фантаст хвалил всё без исключения.

На начальном этапе, когда были какие-то спорные моменты внутри команды или не хватало описаний добытых из книги, Питер очень нам помогал решая такие споры. Например, когда я занимался Роршахом, я делал его сначала таким массивным колючим тором, но из размеров и массы из книжки получалось что это должен быть довольно тонкий обруч с диаметром в 30км. После переписки стало понятно, что Уоттс представлял себе не цельный объект, а скорее довольно ажурную конструкцию напоминающую тор — так мы пришли к дизайну корабля, который есть сейчас.

Дизайнер также рассказал, что в основе дизайна вампира Сарасти в короткометражке лежит образ Мадса Миккельсона — потому что таковым его представлял сам Уоттс.

Мы взяли за основу внешность этого актера и подтянули ее к характерным вампирским признакам, про которые говорится в романе. И таких примеров фидбека от автора довольно много: внешний вид скафандра, ботов, шифровиков, Тезея — все это мы с ним обсуждали на разных этапах.

Финальный вид продукта Криворучко характеризует как «анимационный шот на четыре с половиной минуты и, если повезет найти разработчика, то еще и сайт». Всё из-за того, что финальный продукт постоянно менялся, от простых концептов к интерактивному сайту и анимациям.

Отдельно дизайнер подчеркнул, что проект полностью некоммерческий. Его поразило, сколько талантливых людей вложили своё время.

3D вообще это не быстро, а как только вы переходите от отдельных картинок к анимации, то объем работы вырастает экспоненциально. Всего за это время на проекте поработало человек 30, но обычно это был я + 2-3 знакомых — люди приходят, делают какую-то свою часть и дальше их утаскивают коммерческие проекты. Бюджет нулевой, так что я вообще поражен, что так много супер-талантливых ребят согласились вложить свое время в коллаб с непонятным возвратом вложения.

Криворучко также добавил, что ни о каких пожертвованиях и речи быть не может — из-за сложностей с правообладателями.

С месяц назад АСТ переиздала романы Уоттса в новом оформлении, для которого использовались дизайны с этой короткометражки.