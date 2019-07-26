24 июля 2018 года о себе заявила команда энтузиастов, которая работает над промо-материалами грядущей экранизации научно-фантастического романа Питера Уоттса «Ложная слепота». Никакой речи о фильме или сериале, разумеется, не шло — лишь о наборе концептов.
Прошёл год, и поклонники книги снова дали о себе знать. Прежде всего, они представили завершённый дизайн корабля «Тезей», который фигурирует в романе. Для него подготовили и AR-модель, которая позволяет оценить интерьер. Правда, работает она только на устройствах iOS не ниже 12-й версии — кликните этой по ссылке в браузере Safari и дождитесь загрузки модели объёмом в 50 мегабайт. Если кликнуть на ссылку вне браузера, то откроется инстаграм-аккаунт одного из разработчиков с видеозаписью AR-объекта.
Вот каким получился внешний дизайн «Тезея» на иллюстрации, по ссылке его можно рассмотреть подробнее.
Авторы отмечают, что хоть и давно не выходили на связь, работа над проектом постепенно идёт, просто в последние несколько месяцев она приостановилась из-за коммерческого заказа. Сейчас у проекта завершены частичная редактура (все кадры на местах), на 60% готова обработка снимков, а студия Echoic Audio подготовила первый проход звуковой обработки.
Отдельно разработчики подчеркнули, что обновили сайт и добавили все концепт-арты, а также подготовили анимацию «болтунов»:
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Getting closer to the final version of scramblers' locomotion for the #blindsight project. Had to come up with a full procedural leg placement and animation system because, well, because I'm definitely not a character animator 😁 (and I have a few dozens of these guys in the shot). #houdini #sidefx #procedural #animation #character #scrambler
Первый тизер:
Авторы в письме-обновлении выразили особую благодарность и российским участникам проекта — Ивану Макаркову, Данилу Криворучко, Дмитрию Куликову и Сергею Алейникову, которые потратили много свободного времени для подготовки материалов.
Пока что у адаптации нет никакой даты выхода — даже неизвестно, готовят ли создатели фильм, веб-сериал или короткометражку.
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