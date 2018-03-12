Какой ещё Томми Вайсо?

Томми Вайсо — автор «Комнаты», одного из самых худших и бездарных фильмов на свете. Картину пинали, ругали, высмеивали все кому не лень — и весьма заслуженно. Из-за кривых диалогов, нулевой актёрской игры, неудачной операторской работы и невнятного сценария фильм стал чем-то вроде нашего «Зелёного слоника». И вместе с тем, «Комната» получила статус культового кино — это настолько плохо, что даже хорошо.

В прошлом году популярности картине добавил Джеймс Франко, который снял байопик о Вайсо «Горе-творец». В этом фильме братья Франко сыграли Вайсо и его друга Грега, по сюжету они снимают как раз снимают «Комнату». Для «Горе-творца» Франко даже переснял «лучшие» сцены оригинальной «Комнаты», чтобы добиться максимального сходства.

Посмотрите:

Многие запомнят момент, когда на Франко привёл Вайсо на шоу Джимми Киммела, исполнив мечту «горе-творца»:

На русском:

В январе 2018 года Франко получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле. Актёр позвал Вайсо на сцену, но не дал ему ничего сказать в микрофон: