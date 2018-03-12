В феврале СМИ сообщали, что Warner Bros. ведёт переговоры с актёром Хоакином Фениксом на роль нового Джокера для сольного фильма о злодее. Эта картина станет своего рода приквелом, в которой расскажут, как Джокер пришёл ко власти в преступном мире Готэма.

В тоже время режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Томми Вайсо опубликовал в Инстаграме пост, в котором изъявил желание сыграть Джокера. И что вы думаете? Журналисты портала Nerdist пригласили Вайсо в студию и устроили ему настоящие кинопробы на роль Джокера.

Получилось лучшее видео на свете!

Какой ещё Томми Вайсо?

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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