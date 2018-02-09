Американский актёр Хоакин Феникс («Гладиатор», «Она») почти завершил переговоры со студией Warner Bros. о роли Джокера в новом фильме DC. Феникс дал согласие, и теперь последнее слово за кинокомпанией. Этими новостями поделилось издание Variety со ссылкой на внутренние источники.
Сольный фильм про Джокера, скорее всего, не будет входить в Расширенную вселенную DC — нас ждёт что-то вроде отдельного спин-оффа. Его действие развернётся в 80-е, а по духу фильм будет напоминать скорее мрачные криминальные драмы, чем экранизацию кинокомикса. Режиссёром картины назначен Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе»). Это он предложил студии пригласить Хоакина Феникса — постановщик встречался с актёром ещё в конце 2017 года. Сценарий картины напишут Филлипс и Скотт Сильвер («8 миля», «Боец»).
При этом Джаред Лето с его Джокером никуда не денется — актёр, скорее всего, появится во второй части «Отряда самоубийц» и картине про Джокера и Харли Квинн.
Ранее Хоакин Феникс рассматривался на роль Лекса Лютора в «Бэтмене против Супермена», а также Доктора Стрэнджа в Киновселенной Marvel. Ходили слухи, что роль Джокера могут предложить даже Леонардо ди Каприо.
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