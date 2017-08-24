Портал Variety сообщает, что студия Warner Bros. запустила в производство фильм про Джокера и Харли Квинн в рамках Киновселенной DC. К своим ролям вернутся Марго Робби и Джаред Лето.
Как сообщает издание, студия почти завершила переговоры с режиссёрами Гленном Фикарра и Джоном Рекуа. Они работали над криминальной комедией «Фокус» и комедийной мелодрамой «Эта дурацкая любовь», а также над сериалом «Это мы». Новая картина про Джокера и Харли Квин будет напоминать прошлые работы режиссёров, она описывается как «криминальная романтическая история».
Ранее в апреле мы писали, что Warner Bros. действительно планируют запустить фильм с рабочим названием «Джокер против Харли Квинн». Неужели нам покажут не только романтику, но и конфликт главных суперзлодеев Готэма?
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