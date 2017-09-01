Удивительный слух выдал портал The Hollywood Reporter. Источники издания сообщают, что студия Warner Bros. намерена пригласить в сольный фильм про Джокера актёра Леонардо Ди Каприо. И не исключено, что Лео отдадут главную роль.

Совсем недавно прогремела новость, что грядущий сольный фильм про Джокера будет сниматься под руководством Мартина Скорсезе. Режиссёр станет продюсером будущего фильма. Многие задавались вопросом, зачем студии привлекать такую значимую фигуру, которая, в общем-то, далека от жанра супергероики.

Вот и ответ. Источники THR говорят, что Warner Bros. хотят предложить роль в новом фильме самому Леонарду Ди Каприо. Руководство студии рассчитывает, что участие Скорсезе в проекте станет дополнительным козырем в переговорах, поскольку и Скорсезе, и Ди Каприо уже работали вместе. Однако это всё вилами по воде писано, ведь WB ещё не завершили переговоры с самим Скорсезе. И даже если постановщик согласится, шансы уговорить Лео всё ещё можно оценивать как близкие к нулю.

Любопытно и другое. Оказывается, Джаред Лето, который сыграл Джокера в «Отряде самоубийц» и готовится воплотить его в ряде других проектов, даже не слышал про сольный фильм о Джокере! Тот самый, в котором расскажут о молодости и становлении злодея. Пишут, что актёр был очень недоволен решением студии снимать фильмы про разных Джокеров.

А вы что думаете про Леонардо Ди Каприо в роли Джокера?