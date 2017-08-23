Портал Deadline сообщает, что студия Warner Bros. запустила в производство сольный фильм про Джокера, титульного суперзлодея Киновселенной DC.

Пока о ленте известно совсем немного. Режиссёром и сценаристом картины назначен Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами»), а исполнительным продюсером ленты выступит легендарный Мартин Скорсезе. Описание гласит, что действие ленты развернётся в Готэме 80-х годов. Атмосферой фильм будет напоминать некоторые картины Скорсезе вроде «Таксист» и «Бешеный бык».

Поскольку фильм рассказывает историю происхождения Джокера, то в компании намерены взять на роль злодея молодого актёра. Впрочем, поклонникам Джокера Лето унывать не стоит — его персонаж всё так же появится в сиквеле «Отряда самоубийц» и в спин-оффе про Харли Квинн.

Сообщается, что проект не будет включён в Киновселенную DC. Вместо этого авторы создадут новую кинокомпанию, которая будет расширять вселенную комиксов. Планируется, что разные актёры будут играть уже известных персонажей.

 

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