Новая неделя — новые слухи вокруг Киновселенной DC. Едва-едва затихла новость, что Warner Bros. якобы хотят заменить Бена Аффлека или как-то вывести его Бэтмена из сюжета, как теперь СМИ перемывают косточки Заку Снайдеру и его супруге Деборе. По сведениям издания Mashable, Warner Bros. планируют значительно снизить влияние Снайдеров на развитие Киновселенной DC.

Несколько источников портала сообщают, что теперь у пары уже не будет прежнего творческого контроля над франшизой. Это касается не только режиссёрского влияния Зака, но и продюсерских функций Деборы. По словам источников, такое решение вызвано спорными результатами его фильмов и уходом с поста режиссёра «Лиги Справедливости». Это решение косвенно подтверждается новостями о масштабных пересъёмках фильма, в ходе которых Джоссу Уидону приходится переделывать материал Снайдера.

Официальные представители WB, конечно, отрицают подобные слухи.

Снайдеры остаются важной частью семьи Warner Bros., они задействованы в нескольких грядущих проектах DC, в том числе продолжают вносить творческие предложения в «Лигу Справедливости». Мы очень рады совместной работе и надеемся продолжать сотрудничать. Президент киностудии Warner Bros.

Кроме того, по сведениям Mashable, Warner Bros. хотят отстранить и режиссёра Дэвида Эйра. Ранее сообщалось, что постановщик снимет фильм «Сирены Готэма» о суперзлодейках DC во главе с Харли Квинн. Но на прошедшем Комик Коне ленту так и не анонсировали. Впрочем, для Эйра это не очень большая потеря — Netflix раскошелился на 90 миллионов долларов, чтобы тот смог снять для сервиса боевик в антураже фэнтезийной современности «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли.

Разумеется, пока что слухи остаются слухами. Снайдер хоть и отошёл от «Лиги Справедливости», его знаменитые библейские отсылки мы уже могли видеть в новом трейлере фильма с Комик Кона. Более того, Джосс Уидон не будет указан в титрах в качестве режиссёра, что говорит всё же в пользу Снайдеров.

Даже если влияние четы на Киновселенную DC несколько снизят, это может означать, что WB открыты для разных предложений и разных способов подачи своих супергеройских историй. Хороший тому пример — «Чудо-Женщина» от Пэтти Дженкинс. Кстати, WB уже анонсировали вторую часть приключений Дианы Принс — премьера назначена на декабрь 2019 года.

Читайте также Вышел новый трейлер «Лиги Справедливости» В нём много драк, огня и Чудо-женщины и есть намёк на возвращение Супермена.

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