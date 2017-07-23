На фестивале Comic Con показали второй трейлер супергероического фильма от DC «Лига Справедливости». В четырёхминутном ролике продемонстрировали много зрелищных драк с армией пришельцев, главного злодея Степпенвульфа и намёк на возвращение Супермена.

Больше всего внимания в трейлере досталось Чудо-женщине — оно и неудивительно после успешного сольного фильма. Кроме того, нам показали, как вражеские силы атакуют родной мир Дианы — остров Фемискиру. По всей видимости, некогда райское место станет полем боя.

Почти все зрелищные сцены отведены под сражение участников Лиги с парадемонами — служителями Степпенвульфа. В ролике много говорят про то, как много Супермен сделал для людей, и в то же время его ни разу не показали в кадре. Однако в самом конце Альфред удивляется неожиданной встрече с кем-то, кого не показывают на камеру.

Российская премьера фильма назначена на 16 ноября.

Также на Комик Коне показали новый постер фильма, стилизованный под обложку комикса:

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