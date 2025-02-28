Фанаты в ужасе от тизера «Шрэка 5»

27 февраля Universal Pictures опубликовала первый тизер «Шрэка 5», в котором представили актерский состав мультфильма.

Однако фанаты оказались совсем не в восторге от увиденного. На момент написания заметки у оригинального видео 283 тысячи дизлайков при 130 тысячах лайков.

Отзывы были настолько негативными, что Universal вскоре отключила комментарии к ролику. Пользователи отмечают, что персонажи в тизере выглядят хуже, чем в первых частях серии, и призывают авторов переделать дизайн, как это прежде сделали с Соником.

Картина выйдет 23 декабря 2026 года.

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