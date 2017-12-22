Похоже, в конкуренцию за звание «главного фэнтези-сериала после завершения „Игры престолов“» вступает ещё кандидат. Портал CBC сообщает, что канадская студия Temple Street («Тёмное дитя») займётся экранизацией фэнтезийной трилогии Гая Гэвриела Кея «Гобелены Фьонавара».

«Гобелены» — недурная вариация истории про «попаданцев». Пятеро студентов Торонтского университета попадают в Фьонавар, «первый из миров Гобелена». Они неволей оказываются втянуты в конфликт, но затем проникаются судьбой жителей мира и вскоре вступают в борьбу за его спасение.

В основе книжного цикла лежит кельтская и скандинавская мифология, а также легенды о Короле Артуре. Трилогия стала успешным дебютом Гая Гэвриела Кея, её перевели на 25 языков по всему миру.

 

Я знаю, что «Гобелен» оказал большое влияние на читателей и даже некоторых писателей. Это та причина, по которой я был осторожен с правами [на экранизацию]. Я очень волнуюсь и надеюсь, что эта адаптация познакомит с Фьонаваром как можно больше людей, которые станут настоящими поклонниками.

Гай Гэвриел Кей

Других подробностей о грядущем сериале не сообщается, поэтому пока трудно сказать, что получится из этого проекта.

 

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Кот-редактор
Кот-редактор

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