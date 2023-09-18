Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер!

В сети появился первый трейлер «Летучего корабля» — романтической семейной комедии по мотивам знаменитой русской сказки.
Вот как звучит синопсис:
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.
Картину поставил Илья Учитель. Ивана воплотил Александр Метёлкин («Перевал Дятлова»), а Забаву после рекаста — Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»). Ранее Забаву играла украинская актриса Анастасия Мытражик.
Кроме того, в фильме появится персонаж, написанный специально для адаптации — это Леди Джейн, которую воплотила певица Полина Гагарина.
- Поль — Андрей Бурковский
- Царь — Леонид Ярмольник
- Полкан — Фёдор Добронравов
- Соловей-Разбойник — Анна Уколова
- Водяной — Сергей Гармаш
Постер
Кадры
Фильм выходит 7 марта 2024-го.
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