    3
    Новости

    Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер!

    18 сентября 2023
    Фото аватара
    18.09.2023
    1044
    0 минут на чтение
    Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 2

    В сети появился первый трейлер «Летучего корабля» — романтической семейной комедии по мотивам знаменитой русской сказки.

    Вот как звучит синопсис:

    Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.

    Картину поставил Илья Учитель. Ивана воплотил Александр Метёлкин («Перевал Дятлова»), а Забаву после рекаста — Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»). Ранее Забаву играла украинская актриса Анастасия Мытражик.

    Кроме того, в фильме появится персонаж, написанный специально для адаптации — это Леди Джейн, которую воплотила певица Полина Гагарина.

    • Поль — Андрей Бурковский
    • Царь — Леонид Ярмольник
    • Полкан — Фёдор Добронравов
    • Соловей-Разбойник — Анна Уколова
    • Водяной — Сергей Гармаш

    Постер

    Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер!

    Кадры

    Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 1 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 8 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 7 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 6 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 5 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 4 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 3 Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер! 2

    Фильм выходит 7 марта 2024-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»
    0
    28859
    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

    Примеры раскадровок и сценариев.

    Комикс: Зёв Ктулху 1
    0
    98214
    Комикс: Зёв Ктулху

    Он видит сон про Некро-Комик-Кон…

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя
    0
    149275
    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

    Историческое фэнтези на тему крестовых походов.

    Комикс: «Прикладная лингвистика» 3
    0
    180946
    Комикс: «Прикладная лингвистика»

    Орки не умеют в метафоры!

    Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов 5
    0
    203955
    Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов

    Печальная история о первой любви и старой Барселоне, антиутопия каннибалов и эротический хоррор про лорда Байрона.

    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!
    0
    385002
    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!

    Не пропустите интервью с художником, которое мы брали несколько лет назад для «нулевого» спецвыпуска.

    Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)
    0
    390791
    Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)

    Внутри: список упомянутых книг.

    Для кого ещё рисовал Александр Ремизов? «Лучшие компьютерные игры»
    0
    380461
    Для кого ещё рисовал Александр Ремизов? «Лучшие компьютерные игры»

    Предлагаем вашему вниманию различные работы Саши, сделанные в 2009–2012 гг для ЛКИ.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить