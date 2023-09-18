Фильм «Летучий корабль» по русской сказке выйдет 7 марта 2024-го. Смотрим первый трейлер!

В сети появился первый трейлер «Летучего корабля» — романтической семейной комедии по мотивам знаменитой русской сказки.

Вот как звучит синопсис:

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.