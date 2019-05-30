В апреле в одном из интервью Саймон Кинберг — режиссёр грядущей картины «Люди Икс: Тёмный феникс» — раскрыл, что создателям фильма пришлось почти полностью переснять третий акт. Правда, в том разговоре постановщик не пояснил, почему команда пошла не такой шаг.

А вот в интервью изданию Yahoo! Movies подробностями о пересъёмках поделился Джеймс Макэвой. Именно из-за дополнительных съёмок и монтажа несколько раз меняли дату релиза. Первоначально фильм должен был выйти в марте 2018 года, но потом его перенесли на март 2019-го, а затем ещё сдвинули на несколько месяцев.

Концовка очень сильно изменилась, финал пришлось поменять. Было слишком много пересечений и параллелей с другим супергеройским фильмом, который… вышел не так давно. И мы даже не представляли, что это происходит. Похоже, наши команды опирались на один и тот же первоисточник. Джеймс Макэвой, актёр

Его коллега Майкл Фассбендер в шутку добавляет, что «они» попросту заслали шпионов на съёмочную площадку и «украли наши идеи».

Актёр так и не назвал конкретный фильм, но издание прикинуло свои варианты. Кинберг говорил, что оригинальная концовка должна была разворачиваться в космосе, однако её решили заменить сценой в военном поезде. Yahoo! Movies вспомнили, что за прошедший период лишь несколько супергеройских фильмов хоть как-то были связаны с космосом: «Тор: Рагнарёк», «Мстители: Война бесконечности», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Скорее всего, речь идёт о «Капитан Марвел» и сражении против космического корабля в конце. Быть может, Джин Грей должна была при помощи силы Тёмного феникса разрушить вражеское судно, которое прилетело атаковать Землю?

Впрочем, сама исполнительница роли Софи Тёрнер уверена, что пересъёмки пошли картине на пользу.

Я думаю, фильм стал лучше после пересъёмок. В третьем акте было ощущение, что он не подходит первым двум. Мы вернулись и очень сильно переделали финал, это было хорошим решением. Третий акт, как по мне, — лучшая часть картины.

В конце мая Джеймс Макэвой также рассказал, что «Тёмный феникс» стал его последним фильмом во франшизе «Людей Икс».

В российский прокат картина выходит уже 6 июня.