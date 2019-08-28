Финальный трейлер «Джокера»: «Мы все клоуны»

В сети появился финальный трейлер «Джокера». Режиссёром сольной истории главного врага Бэтмена выступил Тодд Филипс, а главную роль сыграл Хоакин Феникс.

В ролике показали трансформацию Джокера из комика в бандита, на чём и будет сконцентрирован сюжет. В 1980-е годы в Готэме Артур Флек пытается нести людям добро, но в итоге сходит с ума из-за их жестокости.

Кроме Хоакина Феникса в фильме также сыграют Зази Битц и Роберт Де Ниро. В картине даже появится маленький Брюс Уэйн, роль которого получил Данте Перейра-Олсон.

В российский прокат лента выходит 3 октября.