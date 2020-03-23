Финн Вулфхард, известный по «Очень странным делам», в свежем интервью NME немного поговорил об «Охотниках за привидениями: Наследники», в которых ему досталась роль мальчика по имени Тревор Спенглер.

По словам актера, он вырос на первых двух частях. Поэтому Финн счастлив, что ему удалось стать частью франшизы.

Когда я был совсем маленьким, мои родители были большими поклонниками оригинальных фильмов, поэтому я вырос на них. Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Рик Морэнис — все они очень многое значили в нашем доме. Так что мне лестно стать частью их наследия.

Также Финн считает, что поклонники оригинальных фильмов не останутся разочарованы.

Старые фанаты «Охотников за привидениями» обнаружат, что мы нашли правильный подход для продолжения серии. В то же время новые зрители поймут, что этот фильм прежде всего о семье и взаимоотношениях. А еще он реально веселый, не могу дождаться, когда люди его увидят.

Напомним, картина проигнорирует перезапуск 2016 года и станет продолжением первых двух фильмов, вышедших в 80-х годах. По сюжету мать-одиночка переезжает со своими детьми на ферму, которую она получила в наследство от отца. Там они находят машину Ecto-1 и оборудование охотников за привидениями.

Прежде режиссер Джейсон Райтман описал фильм как любовное письмо фанатам оригинальных «Охотников за привидениями». Также он отметил, что лента сочетает в себе элементы хоррора и комедии.

«Охотники за приведениями: Наследники» должны выйти в прокат 9 июля 2020 года.