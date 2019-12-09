Первый трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»

Sony наконец-то выпустила трейлер «настоящего продолжения» оригинальной дилогии «Охотников за привидениями» — картина получила подзаголовок «Наследники» (Afterlife). Акцент в фильме сместили на юных героев.

Оригинал

Дубляж

Продюсером фильма выступает создатель вселенной Айвен Райтман, а режиссёром и сценаристом — его сын Джейсон Райтман («Мне бы в небо», «Джуно»).

Сюжет расскажет о двух подростках, которые после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с известными на весь мир охотниками за привидениями. Оказывается, их дедушка оставил им загадочное наследство.

Главные роли исполнили Пол Радд («Мстители: Финал», «Человек-муравей и Оса»), Маккена Грейс («Тоня против всех», «Первому игроку приготовиться»), Финн Вулфард («Оно», «Оно 2», «Очень странные дела») и Кэрри Кун («Мстители: Война бесконечности»).

В российском прокате с 9 июля.