В честь 25-летия серии The Elder Scrolls компания Bethesda опубликовала у себя в твиттере первую страницу из записной книжки Тодда Говарда о Skyrim. Запись датируется ещё 20 июня 2007 года, и в ней разработчик перечислил основные элементы будущей культовой ролевой игры.

В комментариях записи пользователи попытались разобрать почерк геймдизайнера.

Название: The Elder Scrolls V Skyrim
Циклы: Arena/мир daggerfall/я morrowind/места oblivion/персонажи skyrim/связи

— около 100 лет после Oblivion, империя разрушена, четвёртая эпоха называется ?????

— масштаб Oblivion, но только 4/5 городов

  1. развивать взаимодействия и их свободную форму, квест (радиальная история); брутальность — см. «Конан» — это значит «кроваво/грязно» — эпический реализм — см. ???? из ????
  2. драконы — бой с большими созданиями — ЭПИЧНО
  3. Древние свитки — абсолютный макгаффин — использовать его. Свиток можно применять на драконов, чтобы ими манипулировать
  4. игрок — на самом деле тайное божество/герой, которое учит/получает силы крика — секретной/джедайской техники (Маддиб?!, смотри Dungeons & Dragons (для примеров?)).
  5. Главный квест — (?? в свободной форме) — война/изменение альянсов
  6. ЦИТАДЕЛЬ — замок/подземелье/цитадель, где игрок может нанимать людей, которые его слушаются (возвращение к Клинкам?)
  7. —> может делиться с другими пользователями, мост между игрой и моддингом, большая часть существует вместе

Как видно из заметок, в финальную версию игры вошли многие пункты, придуманные на ранней стадии — и эпичные бои с драконами, и избранность главного героя, и макгаффин в виде Древнего свитка, и легендарные крики. Любопытно, что Тодд Говард в качестве примера опирался на классику настольных ролевых игр — Dungeons & Dragons.

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Кот-редактор
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