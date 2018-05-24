Фото: только поглядите на эти миниатюры пиратов из новой настолки!

Несколько дней назад в продажу поступила новая настольная игра «Ром и кости: Второй прилив». Это необычная стратегия о пиратах, которая немного напоминает MOBA-игры. Игроки берут под контроль команду головорезов и отправляются брать на абордаж вражеский корабль! «Ром и кости» играется так же весело, как и звучит, но помимо этого игра ещё и чертовски наглядная и красивая — в коробке 70 пластиковых миниатюр. Комплектация ещё включает сотню жетонов, карточки, планшеты и тому подобную атрибутику, типичную для настолок. Выделяются большие и ярко иллюстрированные планшеты кораблей, на которых и разворачивается сражение.

Hobby Games поделились с нами несколькими фотографиями покрашенных миниатюр — посмотрите, что они из себя представляют:

Играть предстоит как за рядовых матросов, так и за героев с выдающимися способностями.

В игре два варианта правил: для 2-х игроков и для 3-х и более участников настольного сражения.

Каждая сторона может воззвать к силам морских глубин, но это чревато появлением кракена на поле боя.

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