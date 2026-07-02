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Fragmentary Order будет еще хардкорнее Escape from Tarkov — главное из интервью с Никитой Буяновым

Дмитрий Кинский
2 июля 16:08
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2 минуты на чтение
Создатель Escape from Tarkov Никита Буянов немного рассказал о своем следующем проекте — футуристическом шутере Fragmentary Order.
Тезисно пересказываем основные моменты:
  • В игре будет несколько механик выживания. Эвакуация — одна из них;
  • Tarkov создал концепцию экстракшен-шутеров, а Fragmentary Order должна сломать устоявшийся шаблон;
  • Это будет максимально реалистичный научно-фантастический шутер;
Никита Буянов
Главное — сделать игру реалистичной. Не только в плане обращения с оружием и перестрелок, а всего, что есть в игре. Она будет состоять из разных элементов, которые добавят реализма — как в мелочах, так и глобально. Нам нужно, чтобы люди поверили в этот мир.
  • Fragmentary Order будет более сложной, суровой и болезненной, чем Escape from Takrov. Но и награда за страдания будет выше;
  • Буянов считает, что игра придется по душе не всем. Но он по этому поводу не переживает, потому что с Tarkov была та же история;
  • Над проектом работают 2 года. Уже готовы базовые механики, первая локация и поддержка онлайна;
  • К работе над игрой постоянно привлекают новых людей, потому что Никита не хочет заниматься ей еще 10 лет;
  • Однако на полноценный релиз в ближайшее время рассчитывать не стоит;
  • Сейчас разработчики готовят к показу геймплейный трейлер, в котором сразу покажут механики, которых не было ни в одной игре;
  • И нет, Буянов не пытается «убить» Takrov;
Никита Буянов
Я просто хочу создать что-то новое, замечательное и новаторское. По крайней мере, я приложу к этому все свои силы. Вот в чем дело.
  • Никита решил открыть новую студию для разработки Fragmentary Order, чтобы BSG не отвлекалась от Escape from Takrov;
  • Также Буянов поделился, как сделать успешный экстракшен. Во-первых, мир игры должен казаться реальным. Во-вторых, нужно рисковать.
Никита Буянов
Например, сделать локацию, которая будет закрыта почти для всех, для 99% игроков. Это создаст ощущение, что это нечто важное. Нечто особенное для 0,0001% игроков. Нечто, до чего вы никак не можете добраться, но хотите это сделать. <...> Кто знает, может, в какой-то момент вы сможете это сделать. И это даст вам превосходство — не в плане тактики. У вас будет ощущение, что вы чего-то достигли.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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