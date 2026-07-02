Fragmentary Order будет еще хардкорнее Escape from Tarkov — главное из интервью с Никитой Буяновым

Например, сделать локацию, которая будет закрыта почти для всех, для 99% игроков. Это создаст ощущение, что это нечто важное. Нечто особенное для 0,0001% игроков. Нечто, до чего вы никак не можете добраться, но хотите это сделать. <...> Кто знает, может, в какой-то момент вы сможете это сделать. И это даст вам превосходство — не в плане тактики. У вас будет ощущение, что вы чего-то достигли.