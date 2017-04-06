Организаторы Петербургской фантастической ассамблеи анонсировали визит писателя Джорджа Мартина в Россию. Это будет первый раз, когда Мартин посетит Россию. Если вы хотите с ним встретиться, надо будет зарегистрироваться для участия в ассамблее; стоит поторопиться, потому что места кончаются стремительно.

Сейчас все нюансы общения гостя с поклонниками уточняются. Как только мы получим окончательную информацию, мы опубликуем ее.

Елена Бойцова, организатор

Фантассамблея пройдёт в загородном отеле «Райвола» (Санкт-Петербург) с 18 по 21 августа. Организаторы приглашают всех, кто имеет отношение к фантастике: авторов, издателей, переводчиков и просто поклонников жанра. В этом году участников ждёт несколько секций:

  • секция литературного мастерства;
  • секция комиксов;
  • секция телесериалов;
  • секция, посвященная вопросам книжного рынка;
  • и традиционный блок общелитературных, фантастических и развлекательных мероприятий.

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Джордж Мартин внёс Петербургскую фантастическую ассамблею в календарь конвентов на своём официальном сайте.

Также писатель подтвердил свой визит в комментариях в блоге.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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