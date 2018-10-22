Гильермо дель Торо стал режиссёром, сценаристом и продюсером стоп-моушн мультфильма-мюзикла про Пиноккио для Netflix. Работу над этим проектом дель Торо пытался начать ещё в 2000-х, но в 2013 году производство фильма было приостановлено.

В нашей истории Пиноккио — невинная душа с беззаботным отцом. Он теряется в мире, который не может понять, и отправляется в необыкновенное путешествие. Оно помогает ему понять не только своего отца, но и реальный мир. Я хотел работать над этим проектом столько, сколько себя помню. Гильермо дель Торо

Действие мюзикла развернётся в фашисткой Италии в эпоху Муссолини. Как пишет The Hollywood Reporter, дизайн картины будет вдохновлён работами Гриса Гримли, который ещё до приостановки значился режиссёром мультфильма.

Сейчас со-режиссёром дель Торо выступит ветеран стоп-моушен анимации Марк Густафсон («Бесподобный Мистер Фокс»). Со сценарием поможет создатель мультсериала «По ту сторону изгороди» Патрик МакХейл.