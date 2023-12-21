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    Главы Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсудили потенциальное слияние

    21 декабря 2023
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    21.12.2023
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    Главы Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсудили потенциальное слияние

    По данным издания Variety, Warner Bros. Discovery и Paramount Global провели переговоры о потенциальном слиянии.

    Источники не раскрыли подробностей встречи гендиректоров WBD Дэвида Заслава и PG Боба Бэкиша.

    Обе медиакомпании привлекли к обсуждению банкиров, но статус переговоров описывается как очень предварительный.

    Рыночная капитализация Warner Bros. Discovery составляет 28,4 миллиарда долларов, а Paramount Global — 10,3 миллиарда.

    Корпорации будут стремиться объединить свои активы, включая онлайн-кинотеатры Max и Paramount+, чтобы лучше конкурировать с Netflix, Disney+ и Hulu.

    Если слияние удастся, то WBD получит франшизы вроде «Терминатора», «Трансформеров», «Тихого места», «Черепашек-ниндзя», «Звездного пути»» и не только.

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