Главы Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсудили потенциальное слияние

По данным издания Variety, Warner Bros. Discovery и Paramount Global провели переговоры о потенциальном слиянии.
Источники не раскрыли подробностей встречи гендиректоров WBD Дэвида Заслава и PG Боба Бэкиша.
Обе медиакомпании привлекли к обсуждению банкиров, но статус переговоров описывается как очень предварительный.
Рыночная капитализация Warner Bros. Discovery составляет 28,4 миллиарда долларов, а Paramount Global — 10,3 миллиарда.
Корпорации будут стремиться объединить свои активы, включая онлайн-кинотеатры Max и Paramount+, чтобы лучше конкурировать с Netflix, Disney+ и Hulu.
Если слияние удастся, то WBD получит франшизы вроде «Терминатора», «Трансформеров», «Тихого места», «Черепашек-ниндзя», «Звездного пути»» и не только.
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