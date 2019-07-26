Издание New York Post сообщает, что 23 июля городской совет одобрил инициативу о том, чтобы назвать одну из улиц Бронкса именем легендарного Стэна Ли.

Юнивёрсити-авеню (расположена между Брэндт-пэлис и Западной 176-й) получит ещё одно название — «Стэн Ли Уэй» (Stan Lee Way). Это не значит, что улицу переименуют — просто у неё появится ещё и почётное название.

Стэн Ли жил на Юнивёрсити-авеню, когда ему было девять. Там он ходил в местную школу. Вместе с матерью и братом они занимали однокомнатную квартиру.

Известный комиксист умер в возрасте 95 лет в ноябре 2018 года.

В конце июня издательство Houghton Mifflin Harcourt анонсировало выход фантастического романа для взрослых «Уловка света» (A Trick of Light) — соавторского проекта Стэна Ли и журналистки Кэт Розенфилд. Книга начала выходит в виде аудиосериала — позднее её выпустят в виде печатного издания.