Государственная Дума Российской Федерации в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект об изменении закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Изменения коснутся показа фестивального кино. Если сейчас показывать картины на фестивалях можно без прокатных удостоверений, то в будущем процедура будет ужесточена.

Прокатное удостоверение не понадобится только тем фильмам, которые будут показывать на фестивалях с конкурсной программой и жюри. Это ставит под угрозу различные ретроспективы, «недели кино» и неконкурсные фестивали. Кроме того, каждый год государство будет утверждать сформированный перечень российских фестивалей кино. Представители киноиндустрии уверены, что всё это крайне негативно скажется на независимых организациях и рынке в целом.

Как отметили в компании «Иноекино», закон направлен против негосударственных и крупных компаний, которые предпочитают организовывать небольшие, но интересные узкой аудитории проекты.

Кого не станет: Иноекино, Синематека Искусство Кино, КароАрт, Кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров, многочисленных независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и событий, и разного толка небольших, но очень интересных фестивалей. Кого пощадят: ММКФ и другие крупные фестивали, где есть конкурс и жюри, который длится не более 10 дней, а значит бюджет в виде государственной финансовой поддержки. «Иноекино»

В Beat Film Festival сообщили, что теперь фестиваль находится под угрозой, если не войдёт в перечень российских кинофестивалей, составляемых государством. Проблемы появятся и у Beat Weekend с различными фестивальными сериями показов.

Уже завтра, 28 июля, законопроект направится на рассмотрение в Совет Федерации, затем на подпись к президенту — и, если будет принят, вступит в силу в течение трёх месяцев.