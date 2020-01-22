В рубрике «раздача» — неожиданная акция от компании Valve. Издатель позволит сыграть всем желающим в свои игры серии Half-Life. Скачать их можно в клиенте Steam в библиотеку, они будут доступны ориентировочно два месяца — до выхода Half-Life: Alyx, полноценного спин-оффа для очков виртуальной реальности.

В список входят:

Half-Life

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode Two

А вот на спин-оффы Opposing Force и Blue Shift, а также на ремейк первой части Black Mesa акция не распространяется.

В Valve отмечают, что решили устроить акцию для того, чтобы с играми познакомились как можно больше геймеров.

Действие Half-Life: Alyx разворачивается до событий Half-Life 2 и эпизодов, но у игр общий сюжет и персонажи. Команда Alyx верит, что лучший способ насладиться новой игрой — это сыграть в старые, особенно во вторую часть и эпизоды. И поэтому мы хотим сделать их как можно доступнее. из заявления Valve

Выход Alyx намечен на март — без точной даты.