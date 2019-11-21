Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx — VR-приквела Half-Life 2 с Аликс Вэнс в главной роли.

Тизерный ролик показывает завязку и знакомые декорации, в которых развернётся борьба с пришельцами Альянса.

Это история невозможной борьбы с жестокой расой пришельцев, известной как Альянс. События происходят между Half-Life и Half-Life 2. Вы играете за Аликс Вэнс, и вы — единственный шанс человечества на спасение. Контроль Альянса за планетой после инцидента в Чёрной Мезе только усилился: оставшееся население согнано захватчиками в города. Среди жителей остались и лучшие земные учёных — вы и ваш отец, доктор Илай Вэнс.

Компания говорит, что намерена вернуться во вселенную, но пока её интересует, как аудитория примет спин-офф. Alyx —не технодемка, а полноценная ААА-игра с продолжительностью примерно как Half-Life 2. Valve отмечает, что для игры подойдёт любой VR-шлем (про Sony VR подробностей нет). Нынешние и будущие владельцы шлема Valve Index получат игру бесплатно.

Разработчики не планируют выпускать версию игры для мыши и клавиатуры.

В основу Alyx лёг движок Source 2. Подробнее о разработке можно глянуть корокометражку Джеффа Кейли, в которой он рассказал о последних часах создания игры. Доступна и на русском языке.

У Alyx уже открыта страница в Steam — игру можно приобрести за 976,5 рублей (с учётом скидки).

Выход игры запланирован на март 2020.