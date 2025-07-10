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HBO Max одобрил спин-офф «Теории большого взрыва» про Стюарта и разрушенную мультивселенную

Дмитрий Кинский
10 июля 17:15
242
1 минута на чтение
HBO Max дал «зеленый свет» спин-оффу «Теории большого взрыва» под названием «Стюарт не смог спасти вселенную» (или Stuart Fails to Save the Universe в оригинале).
Как можно было догадаться, в центре сюжета будет владелец магазина комиксов Стюарт Блум в исполнении Кевина Суссмана.
Герою предстоит спасти реальность после того, как он сломал устройство Шелдона и Леонарда и случайно вызвал апокалипсис в мультивселенной.
Также к своим ролям вернутся Лорен Лэпкус и Брайан Посен, которые вновь сыграют Дениз и Берта соответственно. Шоураннерами выступают авторы оригинала Чак Лорри и Билл Прэди.
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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