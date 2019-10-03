HBO показал новый трейлер «Тёмных начал»

HBO показал новый трейлер сериала по трилогии Филиппа Пулмана «Тёмные начала». Премьера первого сезона из 8 эпизодов запланирована на 4 ноября.

В шоу играют Дафни Кин (Лира Белаква), Джеймс Макэвой (лорд Азриэл), Рут Уилсон (миссис Колтер) и Лин-Мануэль Миранда (Ли Корсби). Режиссером выступает Том Хупер («Король говорит!»).

«Тёмные начала» Филипа Пулмана — это фэнтезийная трилогия, начавшая выходить в 1995 году. Цикл рассказывает о приключениях девочки, которая узнаёт, что её мир связан с другими параллельными мирами. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает серьёзные вопросы о роли религии и церкви в жизни человека.