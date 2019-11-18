HBO выпустил первый тизер НФ-сериала «Авеню 5». Его создал автор «Смерти Сталина» и «Вице-президента»

HBO представил первый тизер комедийной научно-фантастической драмы «Авеню 5» (Avenue 5). Её автор — режиссёр политической сатиры «Смерть Сталина» и сериала «Вице-президент» Армандо Ианнуччи. Полутораминутный ролик показывает незавидную судьбу экипажа и пассажиров космического судна.

Главную роль играет Хью Лори («Доктор Хаус») — ему досталась партия капитана корабля Райана Кларка. Это он будет ходить и саркастично решать проблемы после возникшей аварии. Зак Вудс («Кремниевая долина») воплотит руководителя отдела по работе с клиентами Мэтта Спенсера. Он отправляется в свой последний космический рейс перед получением более высокооплачиваемой должности на Земле. Также к актёрскому составу присоединился Джош Гад («Красавица и чудовище», «Пиксели») — он играет миллиардера и бизнесмена Германа Джадда, купающегося в роскоши. Он тоже мелькает в ролике.

Сериал стартует на HBO 5 января.