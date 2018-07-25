Один из руководителей HBO Кейси Блойс сообщил, что компания официально начала работу над полнометражным фильмом «Дэдвуд». Съёмки стартуют в этом октябре, а премьера состоится весной 2019 года. Впрочем, Блойс уточнил, что эти даты не окончательны и могут измениться.

Это был настоящий логистический кошмар — соединить расписания всех актёров. И всё же фильму дан зелёный свет.

Кейси Блойс

Фильм «Дэдвуд» будет основан на одноимённом сериале HBO, который выходил с 2004 по 2006 год. Главные роли в сериале исполнили Тимоти Олифант («Хитмэн»), Иэн Макшейн («Американские боги») и Молли Паркер («Плетёный человек», «Острота ощущений»). Действие разворачивается во время «золотой лихорадки» конца XIX века, в посёлке под названием Дэдвуд, где царит беззаконие.

Кроме того, Кейси Блойс рассказал, что премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в первой половине 2019 года.