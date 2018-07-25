Фанаты популярного сериала от HBO по мотивам саги Джорджа Мартина могут вздохнуть спокойно — ждать премьеры «Игры престолов» осталось совсем недолго. Меньше года!

Как сообщил сегодня один из руководителей HBO Кейси Блойс, восьмой сезон «Игры престолов» стартует в первой половине 2019 года. К сожалению, Блойс не назвал более точной даты премьеры, так что ждать финала истории о Вестеросе стоит не позднее конца июня. Скорее всего, релиз проекта состоится весной. Блойс не сообщил иных подробностей о восьмом сезоне — кроме того, что он будет отличным.

Кроме того, руководитель HBO рассказал, что компания надеется начать съёмки спин-оффа «Игры престолов» в начале следующего года. Уже сейчас студия ищет режиссёра для пилотной серии, сценарий к которой написала Джейн Голден. Также, по словам Блойса, в настоящее время HBO планирует создать только одно ответвление знаменитой франшизы.

Известно, что в заключительном сезоне «Игры престолов» будет всего шесть эпизодов, а основан он на ещё не вышедших книгах и черновиках Джорджа Мартина. К своим ролям в финале вернутся Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Софи Тёрнер (Санса Старк) и другие полюбившиеся фанатам актёры. Уже меньше чем через год мы увидим, как они будут спасать континент от нашествия Белых ходоков.