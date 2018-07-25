Фанаты популярного сериала от HBO по мотивам саги Джорджа Мартина могут вздохнуть спокойно — ждать премьеры «Игры престолов» осталось совсем недолго. Меньше года!
Как сообщил сегодня один из руководителей HBO Кейси Блойс, восьмой сезон «Игры престолов» стартует в первой половине 2019 года. К сожалению, Блойс не назвал более точной даты премьеры, так что ждать финала истории о Вестеросе стоит не позднее конца июня. Скорее всего, релиз проекта состоится весной. Блойс не сообщил иных подробностей о восьмом сезоне — кроме того, что он будет отличным.
Кроме того, руководитель HBO рассказал, что компания надеется начать съёмки спин-оффа «Игры престолов» в начале следующего года. Уже сейчас студия ищет режиссёра для пилотной серии, сценарий к которой написала Джейн Голден. Также, по словам Блойса, в настоящее время HBO планирует создать только одно ответвление знаменитой франшизы.
Известно, что в заключительном сезоне «Игры престолов» будет всего шесть эпизодов, а основан он на ещё не вышедших книгах и черновиках Джорджа Мартина. К своим ролям в финале вернутся Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Софи Тёрнер (Санса Старк) и другие полюбившиеся фанатам актёры. Уже меньше чем через год мы увидим, как они будут спасать континент от нашествия Белых ходоков.
Читайте также
«Игра престолов» vs реальное средневековье
Сага Джорджа Мартина слывёт реалистичным фэнтези, где достоверно изображены Средние века. Так ли это?
«Игра престолов». Обзор 7 сезона. Сериал уже не тот?
Сага о Вестеросе превратилась в голливудский блокбастер — с дорогущими спецэффектами, эпическими битвами, предсказуемым сюжетом и роялями в кустах.
Фанатская теория: чем закончится «Игра престолов»?
Пользователь Reddit связывает воедино прочие фанатские теории и предсказывает, кто умрёт, а кто выживет.
Комментарии (Правила дискуссии)