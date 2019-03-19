К премьере заключительного сезона «Игры престолов» канал HBO запустил масштабный квест по всему миру, посвящённый поискам реплик Железного трона.

Всего тронов будет шесть, пока что разблокировано местонахождение только одного. Угадывать пользователям предстоит по панорамному 360-градусному видео. Внизу сайта запущен таймер — это время, до которого участники могут присылать свои варианты ответов. Правда, пока что HBO не уточняют, какой приз получит победитель, правильно угадавший местоположение всех шести тронов.

Как только истечёт время на поиски первого трона (или кто-то правильно назовёт область), HBO разблокируют следующее видео.

Кроме того, в рамках этой же рекламной кампании #FortheThrone организаторы предлагают «пролить кровь» и «творить». В первом случае HBO призывают стать донорами крови, а во втором руководство привлекло 18 художников со всего мира, чтобы они переосмысли 18 элементов реквизита из сериала. Вот как, например, выглядит щит Неда Старка и меч Верный клятве.

Финальный сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля, первый эпизод можно будет увидеть в кинотеатрах «Каро».