Сервис «Амедиатека» и сеть кинотеатров «Каро» объявили о совместном премьерном показе первого эпизода заключительного сезона «Игры престолов» на большом экране. Посмотреть серию в кинотеатре можно будет в день премьеры 15 апреля, показы пройдут во всех городах сети: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Билеты обойдутся либо в 400-800 рублей (и тогда покупатель получит месяц подписки), либо в 1000-1200 рублей (два месяца подписки). Активировать сертификаты нужно будет до 31 мая. Все подробности, расписание и наличие свободных мест можно уточнить на сайте киносети.

Ранее издание EW опубликовало первые кадры восьмого сезона, а недавно HBO показали трейлер (без спойлеров).

Всего в заключительном сезоне будет шесть эпизодов, длительность первого составляет 54 минуты, а остальных — от 60 до 80 минут

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Кот-редактор
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