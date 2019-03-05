«Я знаю смерть»: вышел первый трейлер 8 сезона «Игры престолов»

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В сети появился первый трейлер финального сезона «Игры престолов». В нём мы увидели Арью и Сансу Старк, Джона Сноу вместе с Дейнерис, её драконов, а также Серсею и Джейме Ланнистеров.

В ролике герои готовятся к встрече с армией Короля Ночи. Враги уже идут. Они «не утомляются, не останавливаются и ничего не чувствуют».

Заключительный восьмой сезон начнёт выходить 14 апреля, всего в нём будет 6 эпизодов. По сведениям французской телесети, первые две серии будут идти по 60 минут, а оставшиеся четыре — по 80 минут.

Теперь мы знаем, что финальная битва за Винтерфелл соберёт всех главных героев и станет самой длинной в истории кинематографа.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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