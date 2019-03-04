Съёмки финальной битвы 8 сезона «Игры престолов» длились 11 недель, а поучаствовала в ней съёмочная группа из 750 человек. Журналист Entertainment Weekly побывал на площадке в Северной Ирландии в апреле 2018 года, когда режиссёр эпизода Мигель Сапочник («Битва Бастардов», «Ветра зимы», «Суровый дом») снимал главное сражение за Винтерфелл.

Как рассказал режиссёр Дэвид Наттер, это были самые крутые съёмки в его жизни. В одной из сцен зрители увидят так много главных героев вместе, будто это супергеройское кино.

В эпизоде, который будет посвящён битве армии Короля Ночи с войском людей, появятся все центральные персонажи — он соберёт на экране самое большое количество героев со времён первого сезона сериала. В битве появится даже Арья Старк, которая долгое время не принимала в них участие.

Сапочник позвонил Мэйси Уильямс ещё за год до начала съёмок и сказал, что готовиться нужно начинать прямо сейчас, потому что это будет очень тяжело. Съёмочная группа три месяца снимала эту битву, иногда по ночам под ледяным дождём. В итоге график съёмок получил неофициальное название «Долгая ночь».

И я сказала «да, да, да». Мэйси Уильямс

Иэн Глен, играющий Джораха Мормонта, рассказал, что это был «самый неприятный опыт, который у него был на съёмках сериала».

Вы ложитесь спать в семь утра, а просыпаетесь в полдень. Вы так устали, что не можете ничего сделать, и снова. У вас нет жизни вне этого. Иэн Глен

На съёмочной площадке даже случались обмороки. По словам журналиста, на съёмке одной из сцен актриса (не сказано, кто именно) потеряла сознание. Медики отнесли её в палатку, а на следующий день она вернулась на площадку.

Готовясь к съёмкам, Мигель Сапочник изучил несколько фильмов с длинными битвами, чтобы понять, когда угасает интерес зрителей. Режиссёр пытался найти в кинематографе сцену сражения, которая длилась бы дольше, чем финальная битва, и не смог. Наиболее долгой была Битва за Хельмову Падь во второй части «Властелина колец» — она шла 40 минут. Как считает Сапочник, чем меньше в сражениях именно сражений, тем лучше.

Кроме этого, как отметил постановщик, раньше все битвы показывались, в основном, от лица Джона Сноу. Финальное сражения будет кардинально отличаться — внимание получат и другие персонажи. Чтобы придумать, как правильно показать сражения от их лица, режиссёр иногда подходил к актёрам с вопросами «Почему твой персонаж здесь?» и «За что твой герой сражается?».

Восьмой сезон «Игры престолов» стартует на HBO 14 апреля.