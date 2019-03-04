Съёмки финальной битвы 8 сезона «Игры престолов» длились 11 недель, а поучаствовала в ней съёмочная группа из 750 человек. Журналист Entertainment Weekly побывал на площадке в Северной Ирландии в апреле 2018 года, когда режиссёр эпизода Мигель Сапочник («Битва Бастардов», «Ветра зимы», «Суровый дом») снимал главное сражение за Винтерфелл.

Как рассказал режиссёр Дэвид Наттер, это были самые крутые съёмки в его жизни. В одной из сцен зрители увидят так много главных героев вместе, будто это супергеройское кино.

В эпизоде, который будет посвящён битве армии Короля Ночи с войском людей, появятся все центральные персонажи — он соберёт на экране самое большое количество героев со времён первого сезона сериала. В битве появится даже Арья Старк, которая долгое время не принимала в них участие.

Сапочник позвонил Мэйси Уильямс ещё за год до начала съёмок и сказал, что готовиться нужно начинать прямо сейчас, потому что это будет очень тяжело. Съёмочная группа три месяца снимала эту битву, иногда по ночам под ледяным дождём. В итоге график съёмок получил неофициальное название «Долгая ночь».

И я сказала «да, да, да».

Мэйси Уильямс

Иэн Глен, играющий Джораха Мормонта, рассказал, что это был «самый неприятный опыт, который у него был на съёмках сериала».

Вы ложитесь спать в семь утра, а просыпаетесь в полдень. Вы так устали, что не можете ничего сделать, и снова. У вас нет жизни вне этого.

Иэн Глен

«Долгая ночь»: финальную битву за Винтерфелл снимали 11 недель 1

На съёмочной площадке даже случались обмороки. По словам журналиста, на съёмке одной из сцен актриса (не сказано, кто именно) потеряла сознание. Медики отнесли её в палатку, а на следующий день она вернулась на площадку.

Готовясь к съёмкам, Мигель Сапочник изучил несколько фильмов с длинными битвами, чтобы понять, когда угасает интерес зрителей. Режиссёр пытался найти в кинематографе сцену сражения, которая длилась бы дольше, чем финальная битва, и не смог. Наиболее долгой была Битва за Хельмову Падь во второй части «Властелина колец» — она шла 40 минут. Как считает Сапочник, чем меньше в сражениях именно сражений, тем лучше.

Кроме этого, как отметил постановщик, раньше все битвы показывались, в основном, от лица Джона Сноу. Финальное сражения будет кардинально отличаться — внимание получат и другие персонажи. Чтобы придумать, как правильно показать сражения от их лица, режиссёр иногда подходил к актёрам с вопросами «Почему твой персонаж здесь?» и «За что твой герой сражается?».

Восьмой сезон «Игры престолов» стартует на HBO 14 апреля.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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