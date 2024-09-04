Хидео Кодзима отказал крупным компаниям в экранизации Death Stranding





Как заявил японский геймдизайнер, многие крупные компании ему не раз предлагали сотрудничество в разработке фильма. Они хотели снять крупнобюджетную ленту с яркими образами, что не сходилось с желаниями Кодзимы. В итоге Хидео выбрал студию A24, которая известна своими нестандартными картинами.





Пока что у экранизации Death Stranding нет ни режиссера, ни сценариста. Сам Кодзима будет выступать в качестве консультанта, продюсера и автора некоторых идей.





Что касается игры, то ее сиквел с подзаголовком On the Beach выйдет в 2025 году.

Хидео Кодзима в беседе с Famitsu вновь заговорил об экранизации Death Stranding, о которой не было слышно с декабря 2023 года.