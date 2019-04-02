Hobby World перезапускает YouTube-канал о настолках

Новости, Яндекс
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Наши коллеги из Hobby World объявили о перезапуске своего YouTube-канала о настолках «BoardGames Video — настольные игры». Издательство обещает публиковать больше роликов с обзорами, распаковками и свежими новостями. А также на канале будут выходить и другие форматы вроде интервью, летсплеев, конференций, нестандартных выпусков и так далее.

1 апреля HW выпустили юмористический ролик-распаковку, посвящённый «Эпичным схваткам боевых магов: Переполох в хоромах страсти».

Ролики можно смотреть как на YouTube-канале, так и на сайте издательства в разделе «Видео». Если при этом авторизироваться на сайте магазина, то на аккаунт автоматически начислять бонусные баллые. Их можно потратить на покупку этой или любой другой настольной игры.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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