Издательство Hobby World приглашает поклонников настольных игр в Москве сходить на регулярный фестиваль настолок «Игрокон», который пройдёт 16-17 ноября в «Сокольниках».

Гостей фестиваля ждут:

турниры с призами;

игротеки с новинками и классикой;

шоу косплея;

детская зона;

мастер-классы;

большое поле с гигантскими версиями игр;

авторские игротеки;

и многое другое.

Издательство собирается привезти на «Игрокон» более тысячи настолок: от детских и семейных до хардкорных стратегий и кооперативных замесов. Новички всегда могут спросить совета у игровых мастеров, которые подскажут правила и, возможно, победную тактику.

Для поклонников экспериментальных проектов или игр на ранних этапе будет открыта авторская игротека — специально для тех, кто готов представить свою разработку перед гостями и издательствами.

Традиционно наше мероприятие посещают десятки тысяч человек и это не удивительно, настольные игры сближают людей разных возрастов и интересов, а наш фестиваль воспринимают как самый настоящий праздник. «Игрокон» – вариант для тех, кто хочет провести шикарные выходные с друзьями или семьей, погрузившись в удивительный мир ярких эмоций. Настольные игры не только развивают логику и мышление, но и способны захватить любого «с головой». Михаил Акулов, генеральный директор

Фестиваль пройдёт 16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники» (5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, пав. 4, 4.1, 4.2) с 10:00 до 20:00. Стоимость билета в предпродаже 200 руб. В дни проведения фестиваля — 300 руб. Дети до 7 лет допускаются бесплатно.

Как это было в 2018 году

Ранее организаторы в сообществе «ВКонтакте» запустили розыгрыш, в котором можно выиграть одну из настольных игр. Участвуйте!