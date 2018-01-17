Один из крупнейших издательских холдингов «Эксмо-АСТ» приобрёл издательство комиксов «Комильфо» — гигант выкупил долю в 90%, сообщает газета «Коммерсантъ». Именно «Комильфо» поставляет на рынок значительную часть известных комиксов, включая проекты Marvel, серии «Скотт Пилигрим против всех», «Звёздные войны», «Рик и Морти», а также многие другие.

Руководитель издательства и основатель компании Михаил Богданов уверяет, что в рабочем процессе ничего не изменится, он сам продолжит управлять компанией. Богданов рассчитывает, что к 2020 году прибыль «Комильфо» возрастёт на треть, а оба издательства за счёт друг друга расширят аудиторию.

Конкуренты же считают иначе. По словам главного редактора издательства Bubble Романа Коткова, у «Комильфо» сейчас нет никакого преимущества в том, что они смогли рано приобрести лицензии на издание комиксов про популярных супергероев Marvel. По его словам, сейчас рынок перенасыщен, ведь лицензиями обладают около десятка издательства.

А вот генеральный директор издательства «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович уверен, что без поддержки гиганта «Комильфо», скорее всего, просто обанкротились бы. «Азбука-Аттикус» владеет эксклюзивными правами на издание в России комиксов от главных конкурентов Marvel — DC Comics. Он тоже соглашается с тем, что рынок перенасыщен комиксами Marvel.

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