Видеоигра по серии комиксов «Блэксэд» всё же увидит свет! Её выход намечен на 2019 год, сообщает портал Gematsu.

Первые новости о Blacksad: Under the Skin — так называется игра — появились около года назад, когда компания Microids анонсировала выход в четвёртом квартале 2018-го. Спустя год тишины издатель решил поделиться подробностями проекта.

Blacksad: Under the Skin основана на известном во всём мире графическом романе «Блэксэд» от сценариста Хуана Диаса Каналеса и художника Хуанхо Гуарнидо. На первых кадрах игроки могут различить не только новый 3D-облик Джона Блэкседа, но и элементы окружения, включая место преступления в боксёрском клубе и аллею в Нью-Йорке. Именно Джон Блэксэд — частный детектив, циник и кошачий угодник — выступит главным героем игры. Сюжет развернётся в Нью-Йорке 1950-х. Джо Данн, владелец скромного боксёрского клуба, найден у себя повешенным. Его ученик и величайшая надежда Роберт Йаль пропал. Чрезвычайно встревоженная и взволнованная этими событиями Соня, дочь Данна, продолжает дело отца. Она берёт на себя работу клуба и нанимает Джона Блэкседа, которому предстоит расследовать загадочное исчезновение. Всё случившееся произошло накануне драки года и серьёзных финансовых проблем у клуба, который долго не продержится на плаву без Роберта. Расследование приведёт Джона прямо в сердце преступного мира.

А вот и первые скриншоты:

Игра выйдет для PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в следующем году. У вас ещё есть время, чтобы ознакомиться с этим потрясающим комиксом!