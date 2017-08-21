Сегодня в Кёльне, Германия открывается gamescon 2017 — одна из крупнейших и известнейших выставок игровой индустрии в Европе. Наши коллеги из «Игромании» не могли пройти мимо этого события и создали на сайте специальный раздел, посвящённый выставке. Все эксклюзивы, а также свежайшие новости, трансляции, трейлеры и скриншоты — в общем, всё, что привезут на выставку наши любимые разработчики, будет аккуратно там складываться. Заходите почаще, и вы точно будете в курсе самых последних новостей!

Выставку gamescom часто сравнивают с Е3. На самом деле они очень разные. Крупнейшая американская выставка ориентируется на представителей игровой индустрии: разработчиков, издателей, инвесторов, прессу. И лишь в этом году на мероприятие впервые смогли попасть обычные игроки. А gamescom — место прежде всего для тех, кто будет играть в представленные на выставке новинки.

На gamescon 2017 работают главный редактор igromania.ru Александр Пушкарь и ведущий редактор Родион Ильин — поэтому ждите немало эксклюзивных материалов из первых рук.

Выставка продлится до 26 августа.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться