Наши коллеги из «Игромании» запустили новый спецпроект, который посвящён лучшим видеоиграм уходящего года. Многие номинации, вроде «песочницы года» или «ролевой игры года» будут открываться постепенно, а пока на странице проекта разблокирована статья про самые ожидаемые игры 2018-го.
Эти игры анонсировали уже давно, и есть предпосылки к тому, что они действительно успеют выйти. Переносы, конечно, возможны, но нам очень хочется верить, что во всё нижеперечисленное мы поиграем достаточно скоро.
Всего «Игромания» выделила около полусотни номинаций! Если вы следите за новинками индустрии и не пропускаете самые интересные релизы, то обязательно обратите внимание на этот новогодний спецпроект.
В свою очередь, мы тоже публиковали самые ожидаемые фантастические игры 2018-го — и наши списки весьма отличаются! А про лучшие игры уходящего года нам ещё предстоит рассказать, так что оставайтесь с нами.comments powered by HyperComments
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