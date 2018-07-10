Премьера мультфильма о приключениях Майлза Моралеса, школьника и Человека-паука, состоится лишь 20 декабря, но фанаты уже сейчас могут узнать, кто почти наверняка появится в картине. Нас ждут как уже представленные, так и новые персонажи, знаковые для вселенной героя.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры!

На картинках внизу — изображения игрушек Hasbro.

Это Бродяга, супергерой, который создал продвинутый костюм для совершения преступлений, но со временем перешёл на светлую сторону силы.

Эту известную фанатам девушку мы уже видели в трейлере, но всё же представим её. Знакомьтесь: Женщина-паук, Гвен Стейси из альтернативной вселенной, где именно её, а не Питера Паркера (и даже не Майлза) укусил радиоактивный паук.

А вот и классический Человек-паук, Питер Паркер собственной персоной.

И на последнем изображении — большой Зелёный Гоблин и не сразу заметный, но оттого не менее грозный Кингпин (или Амбал).

Игрушки появятся в продаже уже этой осенью, а купить их можно будет по цене от $10.

Трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»:

