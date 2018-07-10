Премьера мультфильма о приключениях Майлза Моралеса, школьника и Человека-паука, состоится лишь 20 декабря, но фанаты уже сейчас могут узнать, кто почти наверняка появится в картине. Нас ждут как уже представленные, так и новые персонажи, знаковые для вселенной героя.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, спойлеры!
На картинках внизу — изображения игрушек Hasbro.
Это Бродяга, супергерой, который создал продвинутый костюм для совершения преступлений, но со временем перешёл на светлую сторону силы.
Эту известную фанатам девушку мы уже видели в трейлере, но всё же представим её. Знакомьтесь: Женщина-паук, Гвен Стейси из альтернативной вселенной, где именно её, а не Питера Паркера (и даже не Майлза) укусил радиоактивный паук.
А вот и классический Человек-паук, Питер Паркер собственной персоной.
И на последнем изображении — большой Зелёный Гоблин и не сразу заметный, но оттого не менее грозный Кингпин (или Амбал).
Игрушки появятся в продаже уже этой осенью, а купить их можно будет по цене от $10.
Трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»:
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