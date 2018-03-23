В Сети появился первый трейлер грядущего фантастического сериала «Импульс», действие которого разворачивается во вселенной картины «Телепорт». Посмотрите его скорее!

Главной героиней шоу станет 16-летняя девушка по имени Генри Коулс, которая открывает в себе способность телепортироваться. Правда, Генри не может разобраться, как работает эта сила, из-за чего девушку охватывает психоз.

Режиссёр и исполнительным продюсером сериала стал Даг Лайман (оригинальный «Телепорт» 2008-го и «Грань будущего»). Десять часовых эпизодов первого сезона выйдут этим летом. Новые подробности о сериале обещают рассказать в ближайшее время.

Оригинальный «Телепорт» рассказывал о подростке Дэвиде Райсе, который тоже открыл способность телепортироваться по всему земному шару. Однако в какой-то момент он узнаёт, что на него и других подобных ему объявлена охота. Картину Дага Лаймана раскритиковала пресса, но за счёт зарубежного проката создатели фильма остались в «плюсе».