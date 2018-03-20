И снова Netflix нежданно-негаданно публикует трейлер своего нового высокобюджетного фильма, выход которого намечен на ближайшие дни. Встречайте научно-фантастическую картину «Титан»!

Действие картины развернётся в недалёком будущем. Перед человечеством встаёт проблема переселения на другие планеты из-за ядерных взрывов. В центре сюжета окажется семья военных, которая участвует в важном научном эксперименте. Новое исследование учёных призвано ускорить человеческую эволюцию, чтобы в будущем людям было проще адаптироваться на других планетах. Но, похоже, что-то идёт не так.

Главный роли сыграли Сэм Уортингтон («Аватар», «Терминатор: Да придёт Спаситель»), Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона») и Том Уилкинсон («Бэтмен: Начало», «Рок-н-рольщик»). Постановщиком ленты значится дебютант Леннарт Рафф.

За последние несколько месяцев это уже пятый крупный фантастический полнометражный фильм Netflx. Ранее сервис выпустил «Яркость», «Немого», «Парадокс «Кловерфилда» и «Аннигиляцию». Похоже, картина продолжает традицию «неожиданных анонсов» — полноценный трейлер вышел 20 марта, когда как премьера намечена на 30 марта.

Будем ждать!