Инсайдер: сиквел «Годзиллы Минус Один» запустили в работу

Инсайдер Дэниел Рихтман на Patreon рассказал , что компания Toho запустила в производство новый японский фильм про Годзиллу.

В режиссерское кресло вернется Такаси Ямадзаки, который снял «Годзиллу Минус Один».

Ранее постановщик говорил, что действие потенциального сиквела развернется через несколько лет после событий оригинальной картины.

«Годзилла Минус Один» получила высокие оценки от критиков и хорошо себя показала как в домашнем, так и западном прокате. Всего лента заработала около 116 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.

У сиквела пока нет даты выхода. Как и официального подтверждения.

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