Инсайдер: Warner Bros. работала над мультфильмом «Бэтмен будущего»

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что Warner Bros. работала над полнометражным мультфильмом «Бэтмен будущего».
Его запустили еще тогда, когда DC Films возглавлял Уолтер Хамада. А сам он должен был стать своего рода ответом на «Человека-паука: Через вселенные». За прошедшее время проект успел сменить несколько сценаристов.
Однако сейчас его судьба непонятна из-за крупных изменений в киновселенной DC, которую возглавили Джеймс Ганн и Питер Сафран.
В ранее озвученных ими планах этот мультфильм не упоминался. Тем не менее творческие руководители отменили не все ранее объявленные проекты. «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Джокер» продолжат свое существование как самостоятельные проекты, никак не связанные с основной вселенной.
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Редактор
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