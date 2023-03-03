Инсайдер: Warner Bros. работала над мультфильмом «Бэтмен будущего»

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что Warner Bros. работала над полнометражным мультфильмом «Бэтмен будущего».

Его запустили еще тогда, когда DC Films возглавлял Уолтер Хамада. А сам он должен был стать своего рода ответом на «Человека-паука: Через вселенные». За прошедшее время проект успел сменить несколько сценаристов.

Однако сейчас его судьба непонятна из-за крупных изменений в киновселенной DC, которую возглавили Джеймс Ганн и Питер Сафран.

В ранее озвученных ими планах этот мультфильм не упоминался. Тем не менее творческие руководители отменили не все ранее объявленные проекты. «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Джокер» продолжат свое существование как самостоятельные проекты, никак не связанные с основной вселенной.